Neue LED-Leuchten kommen schneller

Jetzt soll es doch schneller gehen: Der Gemeinderat hat am Montagabend mehrheitlich beschlossen, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED schneller durchzuführen, als die Stadtverwaltung dies geplant hatte. Der Beschluss wurde auf Antrag der SPD-Fraktion gefällt. Die Genossen wollten die erforderlichen Mittel in den Haushaltsplänen zwischen 2024 und 2027 eingestellt haben. Das Rathaus hatte hingegen vorgeschlagen, in diesem Jahr einen Förderantrag für die rund eine Million Euro teure Maßnahme beim Bund zu stellen und für einen Wert von 700 000 Euro zwei Drittel der Maßnahme 2025 und 2026 durchzuführen. Der Rest der Straßenlaternen sollte erst nach 2028 umgerüstet werden.