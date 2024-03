Neue Weinkönigin und ihre Prinzessinnen vorgestellt

Svenja Drücker wird das Krönchen der 62. Weinkönigin in tragen. An ihrer Seite agieren die Prinzessinnen Melina Weißwange und Larissa Fehrke. Seit Samstagabend hat das Warten ein Ende: Bei ihrer Proklamation im Pater-Delp-Haus wurden die neuen Hemsbacher Weinhoheiten endlich der Öffentlichkeit präsentiert.

„Das hat bei uns so Tradition und wurde in Zeiten vor Social Media und Internet eigentlich noch auf dem Wein- und Blütenfest gemacht“, erinnerte die Vorsitzende des Verkehrsvereins Jutta Böhler. Nun aber wird beim Fest nur der Amtswechsel vollzogen. Bis zur großen Krönung am 27. April werden noch Weinkönigin Paula I. und ihre beiden Prinzessinnen Louisa und Selena regieren. Doch ihnen gebührte schon jetzt großer Dank: „Ihr habt unsere Stadt und seinen Wein bei sehr vielen Terminen, weit über die Grenzen Hemsbachs hinaus, charmant vertreten. Ihr habt bei jedem Termin die Blicke auf euch gezogen und hattet immer euren Spaß“, so Böhler.

Die Hemsbacher Weinhoheiten Die 62. Weinkönigin Svenja Drücker ist in Heidelberg geboren und nennt nach Stationen in Leutershausen und Sulzbach nun Hemsbach ihre Heimat. Sie studierte Architektur in Darmstadt und arbeitet in einem Architekturbüro in Heddesheim. Kunst und Musik spielen eine wichtige Rolle, und sie besucht gerne Rockkonzerte. Als Adlerfan ist sie bei den Spielen, wenn sie nicht gerade die TV-Handballer anfeuert. Weinprinzessin Melina Weißwange ist in Öhringen geboren, aber als Baby mit ihrer Familie nach Hemsbach gezogen. Aktuell arbeitet sie auf der Johann-Philipp-Reis-Schule in Weinheim an ihrer Hochschulreife. Weißwange hat schon viele Sportarten ausprobiert. So zum Beispiel Ballett, Badminton und Schwimmen. Daneben ist der Motorsport ihre große Leidenschaft. Sie jobbt und ist seit 2022 im Jugendgemeinderat. Weinprinzessin Larissa Fehrke war bereits Kinder-Weinprinzessin. Sie macht jetzt ihr Abi an der Philipp-Reis-Schule in Weinheim und hat schon viele Sportarten ausprobiert: Ballett, Turnen, Reiten, Trampolin und Karate. Aktuell kickt sich beim SV Laudenbach und feuert den SV Waldhof an. Sie ist auch im Jugendgemeinderat.

Viele Termine zu bewältigen

Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärte sie, dass es ja nach Jahr und Saison zwischen 30 und 50 Terminen für die Würdenträger gebe. Auf die Frage, ob man sich in Zeiten von Vielfalts- und LGBTQ-Diskursen denn auch über eine Öffnung des Amtes Gedanken mache, nickte Böhler. „Einmal hatte es schon die Bewerbung eines Mannes gegeben“, erinnert sie sich. Aber man habe beschlossen, in Hemsbach der Tradition treu zu bleiben. Es seien Ämter für junge Frauen. 18 müssten sie aber schon sein. Aber es werde Jahr für Jahr schwieriger, Bewerber zu finden. „Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass unser Dreigestirn in diesem Jahr wieder so toll besetzt wird“, erklärte die Rednerin.

Bürgermeister Jürgen Kirchner hatte die Ehre, die drei Frauen zu begrüßen: „Liebes Dreigestirn, ich wünsche euch ein schönes, erfahrungsreiches Amtsjahr, mit vielen interessanten Eindrücken.“ Wie Jutta Böhler erklärt, sei der Reife-Prozess der Frauen in einem Jahr enorm. Sie selbst habe zwar noch nie das Krönchen getragen, wisse aber ob der Veränderung ihrer eigenen Töchter durch die Ämter bestens Bescheid. Auch die Freundinnen, die mit den anderen Würdenträgerinnen der Region als Wochenendfamilie entstehen, seien für die Entwicklung einzigartig. „Man lernt einfach unheimlich viel. Über sich selbst, die Gesellschaft, Prozesse und Veranstaltungen und die Region.“

Traditionelle Weinprobe

Im Rahmen der Proklamation gab es auch wieder eine Weinprobe. Nach dem Secco wanderte der Lützelsachsener Rittersberg-Spätburgunder in die Gläser. Danach der Kraichgauer Rosé und schließlich der Kraichgauer Grauburgunder.

Alle Weine stammten aus dem Jahr 2022 und wurden vom noch amtierenden Dreigestirn präsentiert. Die drei Frauen kamen auch nicht umhin, allen Beteiligten für das vergangene Jahr zu danken. „Wir haben über 30 Termine besucht, etwa 1900 Kilometer zurückgelegt, waren in vier Bundesländern und durften etwa 115 Stunden Hemsbach und den Verkehrsverein repräsentieren“, fasste Königin Paula das Erlebte zusammen. Das Zwingenberger Weinfest sei dabei der absolute Höhepunkt gewesen, immerhin durften die Frauen dort am Brunnen der Altstadt Wein ausschenken. Neben den Erwachsenen Hoheiten hatte der Verkehrsverein aber auch wieder Kinderprinzessinnen fürs Amt gewinnen können.

Die Kinderprinzessinnen

Die zehnjährige Alena Pindel und die neunjährige Lilou Ballet wohnen zwar eigentlich in Laudenbach, sie besuchen aber die vierte Klasse der Goetheschule. Zu den Lieblingsfächern der Mädchen zählen Deutsch, Sport, Mathe und Kunst, und in ihrer Freizeit malen sie nicht nur gerne, sondern machen auch Leichtathletik und Yoga.

Bestens aufgestellt starten die Akteure des Verkehrsvereins so in ihre Kampagne. Aktuell zählen sie rund 110 Mitglieder, und ins Wein- und Blütenfest starten sie am Freitag, 26. April, mit der traditionellen Partynacht – es spielen die Bongaz. Die Krönung findet am Samstag um 19 Uhr statt; anschließend spielen die Singles.