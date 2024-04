Neues Eiscafé in Hirschberg - die Pandolfos kommen nach "Hause"

Nach 6 Wochen Umbauzeit ist es endlich geschafft. Über der ehemaligen Bäckerei Muschelknautz in Hirschberg -Leutershausen thront nun eine überdimensionale Eiswaffel. Dort, wo früher knusprige Brötchen über den Tisch gingen, ist jetzt eine Eisdiele entstanden.

La Famiglia Pandolfo bringt das Gelato nach "Hause"

Die Pandolfos hatten schon länger nach einer Location für eine weitere Eisdiele gesucht. Dann sind sie auf das Inserat der ehemaligen Bäckerei gestoßen. „Meine Oma kommt aus Leutershausen und ich möchte den Ort gerne etwas beleben. Als wir das Inserat gesehen haben, mussten wir einfach zuschlagen“, sagt Robin Pandolfo, der mit seiner Frau Viviana Pandolfo die neue Gelateria Pandolfo in der Friedrichstraße betreiben wird. Das Eiscafé in Leutershausen ist das persönliche Herzensprojekt von Viviana und Robin - die Filiale in Weinheim das von Antonio Pandolfo.