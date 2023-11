Paukenschlag an der Weinheimer DBS: Schulleiterin erklärt ihren Rücktritt

Nach der Aufforderung von Oberbürgermeister Manuel Just meldet sich nun die DBS-Schulleiterin zu Wort. In einer Mitteilung erklärt sie, die Dietrich-Bonhoeffer-Schule zu verlassen. "Meine Entscheidung hatte ich nach intensiven Gesprächen und Beratungen mit Verantwortlichen des Regierungspräsidiums Karlsruhe bereits im Laufe letzter Woche getroffen", schreibt die Oberstudiendirektorin.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen , die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen.

"Damit möchte ich den Weg für die weitere Entwicklung der Dietrich Bonhoeffer Schule frei machen. Momentan bin ich erkrankt. Sobald es mir wieder besser geht, werde ich eine andere Aufgabe übernehmen", so Üstünel-Hartbauer weiter.

Bedauern über Art der Kommunikation

Geplant sei gewesen, dass sie am Anfang der kommenden Woche zunächst dem Kollegium die Entscheidung mitteile, und dass das Regierungspräsidium dann die Beteiligten und - im Anschluss - die Öffentlichkeit informiert. "Ich bedauere es sehr, dass durch die unabgestimmte Pressemitteilung des Oberbürgermeisters die Kommunikation nun zunächst über die Medien erfolgen muss."

Das Regierungspräsidium werde - wie bereits geplant - in der nächsten Woche zu einem runden Tisch mit allen Beteiligten und einem anschließenden Pressegespräch einladen, um dem berechtigten Wunsch nach Transparenz und Information über die weiteren Schritte nachzukommen. Bei diesem Gespräch werde sie für weitere Fragen zur Verfügung stehen.

Aufforderung zum Rücktritt

Der Oberbürgermeister Manuel Just hat am Donnerstag in Bezug auf die Schulleiterin eine klare Position bezogen. Nach Gesprächen mit Elternvertretern und Lehrkräften empfahl er Üstünel-Hartbauer, die Schule zu verlassen, um den Schulfrieden wiederherzustellen. Er betonte seine Verantwortung als Schulträger und schlug ihr vor, einen Versetzungsantrag zu stellen. Der gute Ruf der Schule sei durch die Querelen schwer beeinträchtigt worden.