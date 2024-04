Prozess um Hirschberger Wirt: Opfer Achim Sagstetter plötzlich im "Kreuzverhör"

Die jungen Männer verlassen ohne Verurteilung den Gerichtssaal. Die Tat, die ihnen vorgeworfen wurde, bleibt unaufgeklärt. Im Prozess um den Hirschberger Wirt Achim Sagstetter, der im November 2022 beim Gassigehen brutal zusammengeschlagen wurde, war es plötzlich das Opfer, das sich inmitten einer scharfen Befragung von Richterin und Rechtsanwälten wiederfand.

Im Amtsgericht fand gestern gegen einen 18-Jährigen und einen 20-Jährigen aus Weinheim ein Jugendstrafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung statt. Die beiden jungen Männer, so der Vorwurf, waren Teil einer Gruppe, die den zweifachen Familienvater vor eineinhalb Jahren auf einem Feldweg zwischen Leutershausen und Großsachsen mit Tritten und Schlägen traktiert haben sollen. Vor Gericht stand es Aussage gegen Aussage. Teile der Schilderungen von Angeklagten und Geschädigtem überschnitten sich. An den wesentlichen Punkten drifteten sie auseinander. Der Ausgang der Begegnung zwischen den beiden Parteien im Winter 2022 ist jedoch schwarz auf weiß in einem Gutachten der Heidelberger Rechtsmedizin dokumentiert. Gebrochene Nase, Rippenfraktur, geprellte Hüfte und zahlreiche Hämatome.

Eine Tat - zwei Erzählungen

Fest steht, dass Sagstetter in eine verbale Auseinandersetzung mit seinen Kontrahenten geraten ist, als sie sich um Mitternacht auf dem Feldweg begegneten. Der Auslöser klingt banal: Es ging darum, ob der 37-Jährige einen Abendgruß erwiderte oder nicht. Auf die Bemerkung des einen Angeklagten, dass man ruhig ebenfalls „Guten Abend“ sagen könne, entgegnete Achim Sagstetter, der 18-Jährige solle sich die Ohren putzen. Auch hier überschnitten sich die Aussagen – zum letzten Mal. Strittig war die Frage, ob er diesen Satz mit einer Beleidigung beendete. Noch viel weiter auseinander gingen die Erzählungen darüber, was dann folgte. Der Wirt erklärte, nach einer verbalen Auseinandersetzung unvermittelt zu Boden geschlagen worden zu sein. Von dort aus hat er vergeblich versucht, zurück auf die Beine zu kommen, während er mit weiteren Schlägen und Tritten traktiert worden ist.

Foto: Philipp Reimer Achim Sagstetter eröffnete drei Monate nach der Tat sein Restaurant wieder.

Die Angeklagten, deren Einlassungen von ihren Anwälten übernommen wurden, zeichneten hingegen ein ganz anderes Bild. Es sei Sagstetter gewesen, der zum Angriff überging, als er den 20-jährigen Angeklagten am Hals packte und gegen einen Zaun drückte. Der 18-jährige Tatverdächtige wähnte seinen Freund in einer „lebensbedrohlichen“ Situation. „Wenn ich zugeschlagen habe, dann um ihn aus dem Würgegriff zu befreien“, so die Einlassung des 18-Jährigen. „Der geschädigte Zeuge war auf Konfrontation aus“, sagte der Anwalt des jungen Mannes. In der Gruppe hätte nach einer Geburtstagsfeier eine friedliche Stimmung geherrscht. Der 20-Jährige habe nur vermitteln wollen und sei dann von Sagstetter angegriffen worden.

Woher kamen die Verletzungen?

Schlussendlich, so das Narrativ der Anklage weiter, sind beide auf dem Boden gelandet. Dort hat jeder von ihnen versucht, die Oberhand zu gewinnen. Die übrigen Mitglieder der Gruppe sind hinzugekommen, um beide auseinanderzubringen. Keine Rede von Schlägen und Tritten – keine Erklärung, wie es zu den schweren Verletzungen Sagstetters gekommen ist. Das lag auch daran, dass Nachfragen der Vorsitzenden Richterin Tillmann an den 20-Jährigen gar nicht und an den 18-Jährigen nur bedingt von deren Verteidigern zugelassen wurden.

Foto: Screenshot: gofundme Ein Freund Sagstetters rief eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben. Sie sollte die Existenz des Lokals sichern, während der Wirt krankheitsbedingt schließen musste.

In einer völlig umgekehrten Situation fand sich das Opfer wieder, als es den Zeugenstand betreten hatte. Achim Sagstetter musste sich der scharfen Vernehmung durch zwei Anwälte und Richterin Tillmann stellen. Einen großen Raum nahmen hierbei Inkonsistenzen bei den Aussagen, die der 37-Jährige bei der Polizei gemacht hatte, ein. Also zwischen den Angaben unmittelbar nach der Tat und denen nach einem gewissen zeitlichen Abstand. Auf einige hatte der ermittelnde Beamte in seinem Polizeibericht hingewiesen.

Der Rechtsanwalt des 18-Jährigen sah Unstimmigkeiten in der Aussage darüber, ob Sagstetter den 20-Jährigen gegen den Zaun gedrückt hatte oder nicht. Auch bei den Antworten auf die Frage, ob er gesehen habe, wer ihm den ersten Schlag verpasst hatte. „Haben Sie zur Aggression beigetragen, sich in der Situation richtig verhalten?“, wollte der Rechtsanwalt schließlich wissen. Sagstetter: „Was Sie mir hier gerade vorwerfen wollen, finde ich ganz schön hart. Mit welcher Begründung hätte ich aggressiv gewesen sein sollen?“

Plötzlich muss sich das Opfer rechtfertigen

Mit Blick auf die schweren Verletzungen Sagstetters ging der Verteidiger des 18-Jährigen sogar noch weiter. Eine genaue Rekonstruktion, welcher Hieb beziehungsweise Tritt von welcher Person zu den Brüchen und Hämatomen führte, war bei der gestrigen Verhandlung nicht möglich. Der am Boden liegende Sagstetter hatte es nicht gesehen. Von den Angeklagten räumte lediglich der 18-Jährige einen Schlag ein. Also dachte der Verteidiger im Gerichtssaal laut über die Möglichkeit nach, dass man sich solche Verletzungen ja auch im Nachgang selbst zufügen könnte.

Foto: Thomas Rittelmann Ob der Prozess überhaupt öffentlich verhandelt wird, war angesichts des jungen Alters der Angeklagten im Vorfeld strittig.

Dann widmeten Richterin und Strafverteidiger sich dem nächsten Sachverhalt. Es ging um die Crowdfunding-Kampagne mit dem Titel „Nach Überfall Existenz in Gefahr“, die Alexander Tecl, ein Freund von Achim Sagstetter, kurz nach der Tat ins Leben rief. Die Spendengelder, so der Aufruf, sollten das Überleben von Sagstetters Lokal „FantasTisch“ während seines krankheitsbedingten Ausfalls sichern. Insgesamt kamen rund 32 000 Euro zusammen. Dass die Kampagne bereits am Tag nach dem Vorfall gestartet wurde, weckte bei Richterin Tillmann offensichtlich Skepsis: „Wieso war es Herrn Tecl denn da schon bekannt, dass Sie als Gastronom ausfallen werden?“

Achim Sagstetter wies darauf hin, dass Tecl Arzt ist und er in Anbetracht der schweren Verletzungen schon habe einschätzen können, was diese für den Wirt bedeuten würden. Der Verteidiger des 18-Jährigen bohrte hier noch weiter. Schließlich fragte er Sagstetter lautstark und unverblümt: „Haben Sie diesen Vorfall kommerzialisiert? Wo sind die 32 000 Euro?“

Täter-Opfer-Umkehr

Sagstetters Verteidiger Markus Beck intervenierte. Der Anwalt, der sich im Verlauf der Verhandlung auf Konfrontationskurs in Richtung Richterbank begeben hatte, wies seinen Mandanten an, die Frage nicht zu beantworten. Überhaupt beanstandete er, dass die Vorsitzende Richterin jegliche Fragen zuließ, ohne dass die Sachdienlichkeit für das Verfahren erkenntlich sei. Kurz darauf wurde die Beweisaufnahme unterbrochen. Tillmann initiierte ein Rechtsgespräch mit Staatsanwältin, Strafverteidigern und dem Anwalt der Nebenklage. Als sie wieder den Gerichtssaal betrat, verkündete die Richterin, dass man sich darauf geeinigt habe, das Verfahren einzustellen. Im Fall des 20-Jährigen ohne Auflagen.

Foto: Thomas Rittelmann Der Fall wurde vor dem Weinheimer Amtsgericht verhandelt.