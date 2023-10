Samuel Koch kämpft für die „Akzeptanz des Unperfekten“

Eine der Dinge, die der Beruf des Journalisten mit sich bringt, ist es, bei Veranstaltungen einen Platz mit günstiger Sicht zu haben. So sitze ich am Freitagabend in dem mit mehr als 200 Besuchern voll besetzten Zehntkeller in der ersten Reihe, direkt am Mittelgang. Durch ihn kommt Samuel Koch in den Saal. Als er in seinem Rollstuhl an mir vorbeifährt, da fragt er mich leise, ob ich ihm helfe, ihn auf der zur Bühne führenden Rampe anzuschieben.