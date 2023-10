Sarah Blumenfeld: Von der Krebsüberlebenden zum Cancer Coach

Wenn es den Begriff des Überlebenskünstlers oder der Überlebenskünstlerin nicht schon gäbe, müsste man ihn für Sarah Blumenfeld erfinden. Er trifft zielgenau ins Schwarze und beschreibt eine Frau, die drei Mal an Krebs erkrankt ist, die Operationen, Chemotherapien und eine Strahlentherapie – und all das mit schwersten Nebenwirkungen – überstanden hat und durch tiefe Täler gegangen ist. Der die Ärzte in jungen Jahren eine Überlebenschance von maximal sechs Monaten vorausgesagt und ihr geraten haben, sich in ein Hospiz zu begeben. Die eine Nahtod-Erfahrung gemacht hat, eine knappe Stunde reanimiert wurde und anschließend zwei Tage im Koma lag.