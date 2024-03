So läuft der Weinheimer Sommertagszug am Sonntag ab

Auch wenn der Winter angesichts der frühlingshaften Temperaturen schon eine Weile ums Überleben kämpft, so ist Weinheim besser aufgestellt als je zuvor, ihn auszutreiben.

Start am Sonntag um 14 Uhr

Der traditionsreiche Weinheimer Sommertagszug steht in den Startlöchern. Am Sonntag, 10. März, dem Sonntag Laetare, wird er sich – wie seit über 100 Jahren – wieder durch die Straßen schlängeln: von der Peterskirche durch die Stadt bis in den Schlosspark. Dort wird der Winter zeremoniell verbrannt. Los geht es um 14 Uhr, erfahrungsgemäß zieht der Zug etwa 20 Minuten später in die Fußgängerzone ein, etwa weitere 30 Minuten später kommt er im Schlosspark an.

Wenn alle Teilnehmer angekommen sind – gegen etwa 15.30 Uhr – wird der Winterbutzen unter Aufsicht der Feuerwehr angezündet, um dem Frühling Platz zu machen. Der Zug wird begleitet von viel Brauchtum: dem „Wintermann“ und dem „Sommermann“, dem Brezelträger mit dem riesigen Gebäckstück und vielen Gruppen, die Wahrzeichen des Frühlings tragen: weiß-blaue Bänder, Eier, Brezeln, Buchsbüsche. In den Schulen und Kitas wurden in den vergangenen Wochen rund 900 Stecken gebastelt. In der Backstube von Bäckermeister Michael Kress wird am Freitag vor dem Sonntag Laetare die große Sommertagsbrezel aus dem Ofen geholt. Die Weinheimer sind alles andere als frühlingsmüde: Rund 3000 Teilnehmer sind es dieses Jahr in rund 50 Gruppen. Dabei handelt es sich um Kindergärten, Schulen, Vereine und Freundeskreise, die im wahrsten Sinne des Wortes mitziehen. Rekord: Der Zug wird von acht Musikgruppen begleitet, die Zugspitze übernimmt die Musikschule Badische Bergstraße mit 40 Musikanten, die Hälfte davon Kinder und Jugendliche.

Foto: Stadt Weinheim Diesen Weg nimmt am Sonntag der Weinheimer Sommertagszug.

Unterhaltsame Moderation

Posaunenchöre, Guggemusik, Mandolinen- und Musikvereine sind mit von der Partie. Wer dem bunten Wurm nicht nur zuschauen will, sondern mehr erfahren möchte über Traditionen und bestimmte Zugnummern, der sollte sich in der Bahnhofstraße in der Nähe des „Kriegerdenkmals“ aufstellen.

Dort werden Sommertagszugskennerin Christina Eitenmüller und Radiomoderator Frank Schuhmacher wieder den Ablauf moderieren. Im Schlosspark werden vor dem Schloss-Restaurant ein Kinderkarussell und eine Ballwurfbude aufgebaut sein.