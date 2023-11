Darmstadt/Lindenfels

So lange wurde Juttas mutmaßlicher Mörder von den Ermittlern überwacht

Am fünften Prozesstag vor dem Landgericht Darmstadt kommen die ermittelnden Beamten zu Wort und erklären, was sie unternommen haben, um den Mord an der Lindenfelser Schülerin aufzuklären.