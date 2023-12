Spendendose Kindergarten Sonne gestohlen

Am 24. November 2023 wurde am Nachmittag im Karlsberg Carré Weinheim in der Praxis für Physiotherapie Kochs eine gut gefüllte Spendendose des Kindergartens Sonne gestohlen. Der Elternbeirat der evangelischen Kindertagesstätte backt mit Unterstützung der Eltern und Großeltern jedes Jahr unzählige Plätzchen, die auf Spendenbasis in mehreren Geschäften in Weinheim ausgelegt werden, um davon einen Busausflug zum Beispiel in den Tierpark zu finanzieren.