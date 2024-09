Contipark führt Neuerungen beim Parken in Weinheim ein

Wer sein Auto in Weinheim gerne in den Parkgaragen "Atrium Sparkasse" und "Karlsberg Carré" abstellt, der wird möglicherweise schon bemerkt haben, dass sich dort seit Anfang September einiges geändert hat. Die Unternehmensgruppe Contipark, die die beiden Parkgaragen bewirtschaftet, hat alle Änderungen in einer Pressemitteilung zusammengestellt.