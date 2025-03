Sparkasse verkürzt Servicezeiten in Weinheim, Hirschberg und Laudenbach

Weinheim/Bergstraße. Aufmerksamen Kunden ist es durch entsprechende Aushänge bereits aufgefallen. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord ändert ab April bei etlichen Filialen die Servicezeiten. Zwar werden in Schriesheim (plus eine Stunde) und in Heddesheim (plus drei Stunden) die Servicezeiten entgegen dem allgemeinen Trend der Kreditinstitute erweitert. Aber für die Weinheimer Filiale im Atrium (minus vier Stunden) sowie für die Filialen in Hirschberg und Laudenbach (jeweils minus zwei Stunden) verschlechtert sich das Angebot.