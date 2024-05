Parkhaus am Weinheimer Dürreplatz bald wieder frei

Die Durststrecke ist bald vorbei: Nach drei Monaten Sanierungsdauer eröffnet Contipark das Parkhaus am Weinheimer Dürreplatz am 1. Juni. Ab Samstag werden den Kunden wieder 240 Parkplätze in der Tiefgarage zur Verfügung stehen. Auch die 35 Plätze auf dem dazugehörigen Lindenparkplatz sind dann wieder nutzbar. Wir haben alle wichtigen Infos zusammengestellt.

Warum wurde die Sanierung nötig?

Im Lastenheft von Auftraggeber Contipark standen dringend notwendige Sanierungsarbeiten am Tragwerk der Tiefgarage sowie notwendige Ausbesserungen an Decken, Wänden und Rissbereichen. Die Beseitigung der feuchten, undichten Stellen erfolgte ebenfalls. Schließlich wurde ein dauerhafter Schutz gegen Wasserdurchdringungen aufgebracht. Außerdem musste die sogenannte Einfahrtsspindel abgedichtet und neu asphaltiert werden. Viele Renovierungs- und Sanierungsarbeiten sind aber auf den ersten Blick kaum zu sehen.

Foto: Thomas Rittelmann Handwerker legen letzte Hand an, damit das Parkhaus am Samstag wieder freigegeben werden kann.

Was ist noch neu im Parkhaus am Dürreplatz?

Neu ist das ticketlose Parken für Kunden mit Dauerparkvertrag. Das sind aktuell 160. „Durch die moderne Kennzeichenerfassung ist der Zugang mit einem Dauerparkvertrag jetzt noch einfacher“, schreibt Contipark in einer Pressemitteilung. Die Kennzeichen der Fahrzeuge werden mit speziellen Kameras erfasst und verarbeitet. Zunächst aber nur, sofern es sich um Dauerparker handelt.

Soll das ticketlose Parken auch auf Kurzzeitparker ausgedehnt werden?

Ja, das ist geplant. Das ticketlose Parken soll in naher Zukunft auch auf alle anderen Parkvarianten ausgeweitet werden. Contipark erklärt auf Nachfrage: „In den kommenden Jahren planen wir einen großen Teil unserer Parkmanagementsysteme auf ticketloses Parken umzustellen. Dabei haben die bereits vorbereiteten Einrichtungen Vorrang. Eine genaue Termin- und Ablaufplanung wird von unseren Fachteams derzeit noch ausgearbeitet.“ Dann müssen Kunden am Kassenautomaten nur noch das eigene Kennzeichen eingeben und das Parkentgelt bar oder bargeldlos bezahlen.

Contipark Als Teil der Interparking Group, einem der größten Parkhausbetreiber in Europa, betreibt Contipark in Deutschland und Österreich in über 200 Städten mehr als 570 Parkeinrichtungen und ist damit Marktführer in Deutschland. In Weinheim unterhält Contipark folgende Parkhäuser und Parkplätze: Parkplatz Schlosspark, Parkhaus Dürreplatz, Parkplatz Grundelbachstraße (Dauerparkbereich), Parkplatz Luisenstraße, Tiefgarage Karlsberg Carré, Tiefgarage Bismarckstraße, Parkplatz Institutstraße, Tiefgarage Burgenpassage.

Ist das gesamte Parkhaus videoüberwacht?

Contipark erklärt auf Nachfrage: „Die Videoüberwachung erfolgt lediglich an neuralgischen Punkten, wie Zu- und Ausgängen, an Ein- und Ausfahrten sowie in den Bereichen der Kassenautomaten.“ Die Daten werden nach jedem abgeschlossenen Parkvorgang gemäß der Richtlinien der Datenschutz-Grundverordnung unmittelbar gelöscht.

Wird das Parken in der Garage teurere?

Jein, Kunden zahlen je angefangener Stunde weiterhin 1 Euro, aber nur mit der Pcard. Wer die nicht hat, den kostet jede angefangene Stunde jetzt 1,50 Euro statt wie früher 1 Euro. Der Pcard-Tagessatz (0 bis 24 Uhr) beträgt 3,50 Euro statt wie bisher 3 Euro, der reguläre Tagessatz 8 Euro (früher 7 Euro).

Foto: Thomas Rittelmann Heller und vor allem trockener: das sanierte Parkhaus am Dürreplatz.

Was ist die Pcard?

Die Pcard ist eine Contipark-Bezahlkarte zum ticketlose und bargeldlose Parken an derzeit über 420 Standorten der Contipark Unternehmensgruppe.

Wie begründet Contipark die Preiserhöhung?

Mit der Investition in Sanierung und neue Technik in Höhe von 400 000 Euro. „Unser Unternehmensziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden auf Dauer ein stabiles Preisgefüge und kontinuierlichen Service bieten, deshalb schließen wir auch langfristige Verträge ab oder betreiben gar eigene Parkeinrichtungen. Das unterscheidet uns vom Wettbewerb“, sagt Michael Kesseler, Geschäftsführer von Contipark.

Soll die erste „kostenlose Stunde“, wie es sie früher im Parkhaus am Dürreplatz gab, wieder einzuführen – eventuell mit Kostenbeteiligung der Geschäfte in der Weinheim Galerie oder der Stadt Weinheim?

„Die erste kostenlose Stunde anzubieten, ist derzeit nicht geplant, da momentan augenscheinlich kein Bedarf beim lokalen Einzelhandel oder der Stadt besteht, die das ja mittragen müssten“, erklärt Stephan Opitz, Mitglied der Geschäftsleitung und Bereichsleiter Operations bei Contipark. „Für Kooperationen dieser Art sind wir jedoch immer offen und ansprechbar.“

Foto: Thomas Rittelmann Das Graffiti an der Außenwand der "Schnecke" konnte erhalten werden.

Wurde bei der Sanierung an die Nummerierung der Parkbuchten gedacht?

Die Parkplätze sind noch nicht nummeriert. Contipark teilt aber mit: „Im Zuge weiterer Modernisierungsmaßnahmen werden wir diesen Wunsch gerne in unsere Überlegungen mit aufnehmen.“ In der ersten Ausbaustufe habe der Fokus auf der Sicherung und der Wiederherstellung der Betriebssicherheit gelegen. Und auf der Einhaltung des zeitlichen Rahmens von drei Monaten. „Wir haben uns deshalb zunächst auf das Wesentliche konzentriert“, so Stephan Opitz.

Was sagt die Stadt Weinheim zur Sanierung?

Manuel Just, Oberbürgermeister von Weinheim: „Die moderne Tiefgarage am Dürreplatz passt ausgezeichnet zu einer Aufbruchstimmung innerhalb unseres Einzelhandels. Ich freue mich, dass der Contipark eine Punktlandung gelungen ist. Jetzt bietet Weinheim wieder seine volle Anzahl an kostengünstigen und praktischen Parkplätzen mitten in der City. Ein Grund mehr, unsere Innenstadt anzusteuern."

Welche Parkplätze in Weinheim funktionieren noch mit Kennzeichenerfassung?

Der Parkplatz am 3-Glocken-Quartier und neuerdings der Parkplatz am Schlosspark. Beide werden von Avantpark betrieben. Am Schlosspark soll das System für ein halbes Jahr getestet werden, um zu sehen, ob es von den Kunden angenommen wird.

Foto: Thomas Rittelmann Auch der Lindenparkplatz wurde saniert.

Contipark betreibt noch weitere Parkplätze in Weinheim. Soll auch dort ticketloses Parken eingeführt werden?