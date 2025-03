Mehr als 50 Euro: Senior wird in Weinheim für eine Stunde Parken kräftig zur Kasse gebeten

Weinheim. Das ist happig! 52 Euro für eine Stunde Parken in der Weinheimer Innenstadt. Heinrich van Lier staunte nicht schlecht, als er nach dem Einkauf zu seinem Auto auf dem Parkplatz in der Institutstraße zurückkam und ein saftiges Knöllchen an seiner Windschutzscheibe vorfand. Die Zahlungsaufforderung ist verbunden mit dem Hinweis auf das „Parken ohne Parkschein“, konkretisiert mit dem Zusatz: „Gültigkeitsdauer nicht lesbar“.