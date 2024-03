Sportler im Sepp-Herberger-Stadion in Weinheim beklaut

Langfinger-Attacke im Sepp-Herberger-Stadion in Weinheim: Bislang unbekannte Täter drangen am Montag zwischen 18:45 Uhr und 21:15 Uhr mutmaßlich durch ein gekipptes Fenster in eine Sammelumkleide des Stadions in der Breslauer Straße in der Weststadt ein. Es stellte sich heraus, dass die Wertsachen mehrerer Vereinsmitglieder entwendet wurden, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Weinheim übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.