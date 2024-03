Spur führt nach Automaten-Sprengung im Scheck-in Weinheim zu holländischem Trio

Die Täter hinterließen im Eingangsbereich des Scheck-ins in Weinheim im September einen Trümmerhaufen. Nun, ein halbes Jahr später, führt erstmals eine heiße Spur zu den Knallköpfen, die einen Geldautomaten in dem Center in die Luft gejagt hatten. Es handelte sich wohl um ein Trio aus den Niederlanden, die nicht nur in Weinheim ihrem explosiven Handwerk nachgegangen sein sollen.

Das ergab ein bundeslandübergreifender Polizei-Einsatz in der Szene der Geldautomaten-Sprenger. Wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden berichtet, wurden dabei acht Objekte in Rheinland-Pfalz und Hessen durchsucht. Demnach handelte es sich um Wohn- und Geschäftsräume sowie Garagen. Dabei, so LKA-Sprecher Maximilian Krüger, ist ein 40 Jahre alter Deutsch-Marokkaner festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, dem Trio vor beziehungsweise nach seinen Taten in Weinheim und Groß-Gerau (Hessen) Unterschlupf im Rhein-Main-Gebiet gewährt zu haben. Laut Krüger soll es sich um Verwandte des Beschuldigten aus den Niederlanden gehandelt haben, die in der dortigen Szene aktiv sind.

Foto: Priebe/pr-video Geld erbeuteten die Knallköpfe keines, hinterließen jedoch einen Trümmerhaufen.

„Bei den Durchsuchungen wurden für die Sprengerszene typische Gegenstände, mehrere Mobiltelefone sowie ein als gestohlen gemeldetes E-Bike aufgefunden und sichergestellt“, erläutert LKA-Sprecher Krüger darüber hinaus. Ein Tatverdächtiger, der in Bayern aktiv gewesen sein soll, sei durch die Maßnahme identifiziert worden. Die Polizei habe ihn jedoch noch nicht ausfindig machen können.

Und das niederländische Trio, das im Weinheimer Scheck-in wütete? Krüger verweist auf Nachfrage an die ermittelnde Staatsanwaltschaft. Deren Sprecher Florian Breidenbach wollte „mit Blick auf die laufenden Ermittlungen“ keine weiteren Angaben machen. So gab es auf WN-Anfrage keine Informationen dazu, ob gegen die drei mutmaßlichen Tätern überhaupt ermittelt und ob nach ihnen gefahndet wird. Auch zu einer etwaigen Kooperation mit Europol machte der Staatsanwalt keine Angaben.

Feuerwehr schickt Roboter los

Die Automaten-Sprengung in dem Einkaufscenter führte im September zu einem brenzlichen Feuerwehreinsatz. „Es war nicht sicher, ob der Sprengstoff komplett gezündet hatte“, sagte Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach damals unmittelbar nach den Löscharbeiten. „Am Anfang haben wir aus der Deckung heraus gelöscht und uns dann langsam nach vorne gearbeitet.“ Dabei mussten die Brandbekämpfer immer eine Möglichkeit zum schnellen Rückzug im Blick behalten – falls es doch zu einer weiteren Detonation kommen sollte. Schlussendlich forderten die Einsatzkräfte die Unterstützung von der Werkfeuerwehr Freudenberg an. Die verfügt nämlich über einen Löschroboter, den sogenannten LUF 60. Das 140 PS starke Fahrzeug kommt dort zum Einsatz, wo ein Standardvorgehen nicht möglich ist.