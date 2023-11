Stau auf der Weinheimer Bismarckstraße zur Rushhour

Auf der Bismarckstraße kommt es aktuell zum Stau in Richtung Friedrichstraße und zu Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen. Auf Höhe der Volksbank ist ein Spezialunternehmen am Werk, das ausgelaufenes Motoröl auf der Fahrbahn beseitigt. Wie vor Ort zu erfahren war, ist es ausgerechnet in der Hauptverkehrszeit zu einem Motorschaden an einem privaten Auto gekommen.