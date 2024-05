Pop-up-Baustelle in der Weinheimer City sorgt für Chaos

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Nanu, wo kommt die denn her? Viele Autofahrer wunderten sich am Donnerstagmorgen. Die Bismarckstraße in Weinheim war und ist aktuell nämlich eine Sackgasse. Zwar warnt ein Schild die Autofahrer schon an der Abfahrt Bergstraße/Friedrichstraße mit dem Satz "Anlieger bis Baustelle frei". Trotzdem versuchten die meisten ihr Glück und fuhren erst mal die Friedrichstraße hoch, dann nach rechts in die Bismarckstraße hinein - nur, um dann wieder umzudrehen.