Stellenverlagerung trotz Rekordbilanz - Betriebsrat von Freudenberg ist besorgt

"Das ist wieder einmal ein Topergebnis", kommentiert Harald Boch, stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats (KBR) von Freudenberg, die Geschäftszahlen für das Jahr 2023 , die das Unternehmen am Mittwoch in Weinheim vorgelegt hat. "Dazu kann man allen Beschäftigten nur gratulieren und ihnen danken", betont Boch. Doch die Aussagen, die der Konzern zu geplanten Stellenverlagerungen macht, würden beim KBR auf Unverständnis stoßen.

Vibracoustic

Wie berichtet, plant die Freudenberg-Tochter Vibracoustic die Verlagerung von Arbeitsplätzen von Weinheim nach Indien und Frankreich. Man stelle in allen Geschäftsgruppen "die langfristige Struktur des weltweiten Netzwerks und seiner Organisation auf den Prüfstand, um angesichts der wachsenden Herausforderungen auf dem Markt global wettbewerbsfähig zu bleiben", teilt das Unternehmen auf WNOZ-Anfrage mit. Vibracoustic plane aus diesem Grund, die europäischen TechCenter des Geschäftsbereichs "Mounts" (das betrifft Motorlager und Fahrwerksbuchsen) in Nantes (Frankreich) zu bündeln. Im Zuge dieser Konsolidierung sei geplant, alle Test- und Prototyping-Funktionen des Geschäftsbereichs „Mounts“ aus Weinheim und Hamburg nach Nantes zu verlagern. Darüber hinaus sei geplant, die Produktentwicklung des Geschäftsbereichs „Mounts“ teilweise von Deutschland nach Indien zu verlagern.

Boch: Betrifft in Weinheim bis zu 70 Beschäftigte

Bis Ende 2025 soll das nach KBR-Angaben abgeschlossen sein. "Das betrifft in Weinheim maximal 70 Personen, in Hamburg 15 bis 20 Beschäftigte", erläutert Boch. Allerdings werde sich der KBR natürlich dafür einsetzen, dass der Stellenabbau an den deutschen Standorten so gering wie möglich ausfällt. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen werden jetzt aufgenommen; dabei werden wir auch den Euro-Betriebsrat von Freudenberg mit ins Boot holen", kündigt Boch an und fügt hinzu: "Aber natürlich hat die Ankündigung von Vibracoustic bei unseren Kollegen schon jetzt für Unruhe gesorgt."