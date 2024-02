Thea sucht nach einem Kita-Platz

Hemsbach. Manche Kinder haben bereits in jungen Jahren eine ziemliche Odyssee hinter sich. Die noch zweijährige Tochter von Jessica Herion-Weber und Marc Weber zum Beispiel ist bereits bei der zweiten Tagesmutter und wird sich erneut an einen neuen Platz gewöhnen müssen. Ab ihrem dritten Geburtstag am 8. März entfällt für Thea nämlich der Anspruch auf Förderung durch den Landkreis. Dafür beginnt der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Die Suche nach einer geeigneten Betreuung gestaltet sich dennoch schwierig. Beim von den Eltern gewünschten Bonhoeffer-Kindergarten jedenfalls ist erst im September ein Platz frei, sagt Mutter Jessica Herion-Weber. Immerhin hat die evangelische Einrichtung geantwortet. Von den meisten anderen Kindergärten, bei denen die Eltern ihre Tochter angemeldet haben, gab es bis heute keine Antwort. Die Eltern sind beide berufstätig und auf einen Betreuungsplatz angewiesen.