Unfallstatistik: Wie oft und wo es im Weinheimer Autoverkehr krachte

Die Zahl der Verkehrsunfälle ist in Weinheim im vergangenen Jahr gestiegen. Laut der Statistik des Polizeireviers ereigneten sie sich mit 1294 Vorfällen um 6,9 Prozent öfter als 2022 (1210). „An sich gab es zwar mehr Unfälle. Erfreulich ist aber, dass die Zahl der Vorkommnisse mit Personenschaden gesunken ist“, so Revierleiterin Dagmar Pfeil.

Dennoch gab es sie, die Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden kamen. Eine Welle der Anteilnahme löste etwa der Vorfall eines zwölfjährigen Mädchens aus, das im Juli am Händelknoten angefahren worden war. Die junge Radlerin ist über eine rote Ampel gefahren und von einem Skoda erfasst worden. Nur einen Monat später wurden einige hundert Meter weiter bei einem Crash am Autobahnkreuz eine 16- und eine 18-Jährige schwer, wenn auch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Sie waren nahezu ungebremst einem Tesla aufgefahren, dessen Insassen unverwundet blieben. Der Mercedes der jungen Frauen überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Das Kind, die Jugendliche und die Erwachsene waren drei von insgesamt 16 Menschen, die 2023 schwer verletzt wurden. Dabei war die Gesamtzahl solcher Vorkommnisse rückläufig, 2022 gab es 19 von ihnen.

Insgesamt 121 Unfälle mit Verletzten

Deutlich häufiger kam es zu leichten Verletzungen. In der Polizeistatistik ist von solchen dann die Rede, wenn Betroffene noch am selben Tag in ihr Zuhause zurückkehren konnten, also nicht über Nacht stationär im Krankenhaus betreut werden mussten. Dies war 2023 genau 112 Mal der Fall (2022: 137). Der Rückgang beträgt 18,3 Prozent.