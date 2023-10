In einer Zusammenarbeit zwischen der Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg (GUB), der Stadt Weinheim und örtlichen Umweltexperten entsteht ein neuer ökologischer Begegnungsraum in der Breslauer Straße. Das Projekt, das Urban Gardening und eine Wildblumenwiese kombiniert, hat das Potenzial, das Stadtbild zu verschönern und gleichzeitig die Biodiversität zu fördern. Doch für die Umsetzung dieser visionären Idee ist die Hilfe der Gemeinschaft erforderlich, heißt es in einer Pressemitteilung.