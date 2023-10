Viel Lob und viel Arbeit für die Stadtwerke Weinheim

Es war am Mittwoch die erste Sitzung des Gemeinderates für Andreas Buske, den Nachfolger von Dr. Torsten Fetzner als Erster Bürgermeister. Passend zur Premiere durfte er auch gleich bei einem Tagesordnungspunkt die Sitzungsleitung übernehmen, weil Oberbürgermeister Manuel Just als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Weinheim (SWW) befangen gewesen wäre.

Denn es ging die Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 sowie die Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand des Energieversorgers, an dem die Stadt Weinheim mit 59,66 Prozent beteiligt ist. Die EnBW hält 39,32 Prozent der Anteile, die Gemeinde Gorxheimertal 1,02 Prozent.

Lob gebührt dem Vorgänger

Der Gemeinderat nahm diese Zahlen mit Freude zur Kenntnis und sparte nicht mit Lob für die umsichtige Geschäftsführung der SWW in unruhigen Zeiten. Geschäftsführer Alexander Skrobuszynski gab dieses Kompliment gerne an seinen Vorgänger Peter Krämer weiter, der diese Zahlen noch verantwortet habe.

Was die künftige Ausrichtung der SWW angeht, stehe einerseits die Sicherstellung des Geschäfts besonders im Fokus. Denn die weitere Entwicklung der Energiemärkte sei nur schwer vorherzusagen. Da müsse man sehr aufmerksam bleiben. Was die Preise für Strom und Gas im Jahr 2024 angeht, könne er momentan noch keine Aussage machen.

Strategieprojekt läuft

Darüber hinaus laufe bei den SWW gerade ein Strategieprojekt, bei dem man sich mit neuen Geschäftsfeldern befasse und sich davon mehr Flexibilität und Dynamik verspreche. Aber auch die Mitarbeiterbindung und -gewinnung seien von großer Bedeutung für die Zukunft. Was die kommunale Wärmeplanung angeht, so sei die Geothermie eine von mehreren Optionen, hielt sich Skrobuszynski mit konkreten Aussagen bedeckt. Dabei denke man aber durchaus auch über die Stadtgrenzen von Weinheim hinaus, deutete er an.