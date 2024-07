Weinheimer Stadtwerke bringen eigene Limo raus

Die Stadtwerke Weinheim versorgen ihre Kundinnen und Kunden zuverlässig mit Strom, Gas, Wärme, Trinkwasser und bieten das Freizeitvergnügen im HaWei an. Ab Juli erweitert der Versorger sein Portfolio um ein prickelndes Produkt: eine eigene Limonade. Zum kostenlosen Tasting der neuen HaWei-Brause laden die Stadtwerke Weinheim am Samstag, 20. Juli, ins Hallenbad Weinheim ein. Alexander Skrobuszynski, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim, sagt: „Gerade beim Sport ist es wichtig, viel zu trinken. Mit der HaWei-Brause bieten wir ein günstiges Getränk an, das schmeckt, Kraft gibt und den Durst löscht.“ Die Limonade mit tropischem Ananas-Kokos-Limetten-Geschmack ist zunächst exklusiv im Weinheimer Hallenbad erhältlich.