Von Strompreis bis Hallenbad, das plant Weinheims Stadtwerke-Chef

Egal, ob er neben einer Ladesäule für Elektroautos oder an der Baustelle für neue Fernwärmeleitungen steht: Alexander Skrobuszynski sieht man meist lachen. Vor zwei Jahren kam er von der Mannheimer MVV zu den Stadtwerken Weinheim (SWW), und seit Januar 2023 ist er ihr Geschäftsführer. Diese Aufgabe macht ihm offensichtlich große Freude. In einem Interview mit der WNOZ bestätigt der 44-Jährige diesen Eindruck. Obwohl er nicht gewusst habe, was ihn bei den SWW erwarten würde, habe er die Herausforderung und das Abenteuer gern angenommen. Von seinem Vorgänger Dr. Peter Krämer konnte er ein wirtschaftlich starkes Unternehmen übernehmen, betont er. Die Veränderungen im Energiemarkt erforderten trotzdem heute neue Vorgehensweisen. Die SWW-Mitarbeiter seien dafür offen und setzten das schnell um, was er sehr lobt. Diskussionen, ob Veränderungen notwendig sind, seien nicht notwendig.