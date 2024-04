Volksfest-Stimmung beim Autofrühling in Weinheim

Das Konzept des Weinheimer Autofrühlings rund um die Viernheimer Straße ist auch in diesem Jahr wieder aufgegangen. Die Mischung aus Information über die Neuheiten der Branche mit einem abwechslungsreichen Speisen- und Unterhaltungsangebot für die ganze Familie lockte am Sonntag in Kombination mit dem freundlichen Wetter wieder zahllose Besucher nach Weinheim. Um die Mittagszeit waren Parkplätze beim Globus-Baumarkt bereits Mangelware. An den Autokennzeichen konnte mal leicht erkennen, dass die Anziehungskraft der Weinheimer Automeile weit über die Stadt- und Kreisgrenzen hinausgeht.