Was es mit den Flyern für Falschparker in Weinheim auf sich hat

Vor den beengten Straßen stehen Fahrer mit ihrem Abfalltransporter bisweilen und gucken wie ein Auto. Die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft wissen auf ihrer Route in Weinheim nie, ob hinter der nächsten Kurve wieder eine zugeparkte Straße auf sie wartet. Ärgerlich für Anwohner: Ist für den Müllwagen kein Durchkommen, bleibt die Tonne stehen. Doch die Fahrer der AVR (Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises) verabschieden sich nicht grußlos. Mittlerweile hinterlassen sie in diesen Fällen Zettel an den Frontscheiben.

„Sie haben Ihr Fahrzeug so geparkt, dass wir mit unserem Müllsammelfahrzeug nicht in diese Straße fahren beziehungsweise nicht durchfahren können, um die Abfälle abzuholen“, steht auf den Handreichungen geschrieben. Demzufolge könne der Abfallbehälter an diesem Tag nicht geleert werden. Und fett gedruckt: „Die Anwohner haben dafür kein Verständnis.“

Kosten- und zeitintensiv

Sprecherin Jasmin Mendel erklärt auf Anfrage, dass die AVR entsprechende Fahrzeughalter dafür sensibilisieren will, ihr Auto beim nächsten Mal anders zu parken. Mendel spricht von einem „sehr großen, vor allem logistischen Problem“. „Wir versuchen, die zugeparkten Straßen mehrfach am Abfuhrtag anzufahren, und sind auch schon am nächsten Arbeitstag noch einmal angefahren.“

Dies bedeute jedoch einen erheblichen zeitlichen und kostenintensiven Mehraufwand. Die größten Schwierigkeiten bereitet hierbei die Weststadt, worüber das Weinheimer Rathaus mehrfach informiert worden sei. Die Verwaltung griff nun auch durch, indem sie absolute Parkverbote in vielen der umgangssprachlichen Baumstraßen einführte (wir haben berichtet). Dies bedeutet jedoch gleichzeitig erheblich weniger Parkplätze in dem Wohngebiet, in dem Stellplätze ohnehin rar sind. Die Anwohner reagierten mit der Gründung einer Bürgerinitiative, um gegen die Schilder vorzugehen.

Foto: Eckhard Malcharek In der Carl-Benz-Straße wird die Müllabholung zur Präzisionsarbeit.

Doch das Problem beschränkt sich nicht nur auf die Weststadt. Auf Nachfrage bei der AVR heißt es zwar: „Es gibt ansonsten in Weinheim keine expliziten ,Problemgebiete‘, in denen wir permanent Probleme mit der Zufahrt haben.“ Jedoch reklamierten auch Anwohner aus anderen Teilen der Stadt gegenüber unserer Redaktion, dass es bei ihnen regelmäßig Probleme bei der Müllabfuhr gebe. Beispielsweise im Wohngebiet westlich der Mannheimer Straße und in der Nordstadt.

In puncto Problemlösung lobt AVR-Sprecherin Mendel die Zusammenarbeit mit dem Rathaus: „Die Zusammenarbeit mit der Stadt hat immer reibungslos funktioniert und es wurde soweit möglich Hilfestellung angeboten.“ Als Beispiele nennt sie etwa Kontrollen und die Entfernung von falsch parkenden Fahrzeugen.

Aktion Freie Gehwege

Eine Initiative, der vor allem Autos auf Bürgersteigen ein Dorn im Auge sind, hat der Stadtseniorenrat (SSR) jüngst gegründet. Dieser will mit „Freie Gehwege für uns“ zusammen mit dem Rathaus alle verhältnismäßigen Register ziehen, um mit den Problemstellen aufzuräumen. Dafür sind in einem ersten Schritt die Bürger gefragt.