Weinheimer Feuerwehr: Viele Einsätze am Donnerstag

Am Donnerstag hatte die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wieder einiges zu tun. Zu einer Nottüröffnung wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei in den Nächstenbacher Weg kurz vor 8 Uhr gerufen. Hier war es zu einem medizinischen Notfall gekommen und der Bewohner konnte nicht mehr selbstständig die Tür öffnen. Bevor die Feuerwehr aber Spezialwerkzeug zum Öffnen der Tür einsetzen musste, konnte ein Haustürschlüssel besorgt werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Versorgung, die Feuerwehr unterstützte die Maßnahmen.

Kurz nach 10 Uhr wurde dann eine weitere Person in hilfloser Lage in der Stettiner Straße gemeldet. Auch hier rückte die Abteilung Stadt gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst an und öffnete die Tür. Gegen 11 Uhr musste dann die Einsatzstelle erneut angefahren werden, da sich der Zustand der Person verschlechtert hatte und diese zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst mit einer Tragehilfe.