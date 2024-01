Drei Bäume in «Game of Thrones»-Allee bei Sturm umgestürzt

Stranocum (dpa) - Sturm «Isha» hat in Nordirland auch für Schäden in der «Game of Thrones»-Allee gesorgt. Drei Buchen in der «Dark Hedges» genannten Straße, die durch eine kurze Sequenz in der TV-Serie berühmt geworden war, seien umgestürzt, sagte Mervyn Storey von der Organisation Dark Hedges Preservation Trust. Arbeiter seien dabei, die bei Touristen beliebte Allee von den Stämmen zu räumen. «Das ist ein weiterer Schlag für die Dark Hedges», sagte Storey der Zeitung «Belfast Telegraph» zufolge. «Es ist sehr traurig.»