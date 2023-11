Sechs Buchen in «Game of Thrones»-Allee werden gefällt

Stranocum (dpa) - Durch eine Szene in der TV-Serie «Game of Thrones» wurde eine mystische Buchenallee in Nordirland international bekannt. Nun werden sechs Bäume in der «Dark Hedges» genannten Straße gefällt - wegen Altersschwäche und Sturmschäden. An weiteren Bäumen werden Äste entfernt.