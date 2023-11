Weinheimer Harald Schwarzer: Ein Spenderherz ist seine letzte Rettung

„Mein Herz pumpte und pumpte, transportierte jedoch nicht genug Blut in meine Organe.“ Durch die Herzschwäche waren auch die Nierenwerte im Keller. Sechs Jahre lebte Schwarzer mit vielen Medikamenten und Krankenhausaufenthalten, bis er sich so schwach fühlte, dass er seine Arbeit als rechtlicher Betreuer aufgeben musste. Schließlich war seine Herzleistung so gering, dass er in der Kardio-Intensiv-Abteilung der Heidelberger Uniklinik landete und auf die High-Emergency-Liste für Herztransplantationen gesetzt wurde. „Ich hatte große Angst, als ich hörte, dass ein Spenderherz meine einzige Rettung sei“, erzählt der heute 71-Jährige. Noch mehr habe seine Frau unter Ängsten gelitten. Nur seine Tochter blieb gelassen. „Ach Papa, das Herz ist auch nur ein Muskel“, habe sie ihn versucht zu trösten.