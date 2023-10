Weinheimer Kundgebung zeigt Solidarität mit Partnerstadt Ramat Gan

Auch am Donnerstag werden in Israel die Waffen sicher nicht schweigen. Das Blutvergießen nimmt kein Ende. Die Bevölkerung in Weinheim will sich aber um 18 Uhr am Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewalt im Stadtgarten (an der Ehretstraße) die Zeit nehmen, in einer Kundgebung an die Menschen in Israel zu denken, vor allem an die Bürger der Partnerstadt Ramat Gan. Die Nachbarstadt von Tel Aviv ist von den Angriffen aus dem Gazastreifen betroffen.