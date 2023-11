Weinheimer Ninja Kids zeigen ihr Können

In der Vorrunde mussten die Kinder sechs „Stages“ durchlaufen: Beim Hangeln, Klettern und Balancieren zeigten sie ihr Können. Dabei hatten die Kinder – anders als in der Fernsehshow – an jeder Station drei Versuche. Jeweils zehn Kinder qualifizierten sich fürs Halbfinale; oft entschieden nur ein bis zwei Sekunden über Weiterkommen oder Ausscheiden.

Auch im Halbfinale mussten die Kinder sechs Stationen absolvieren. Diesmal hatten die Kinder allerdings keine Möglichkeit, die Stationen zuvor zu trainieren. Die „Stages“ wurden von Organisatorin Nicole Haßlinger und ihrem Team in Anlehnung an die derzeit laufende TV-Show „Ninja Warrier Germany“ aufgebaut. An schwebenden Brettern und schwingenden Leitern, am Ringweg oder über Chaosbälle mussten die Kinder ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die fünf Zeitschnellsten jeder Altersklasse erreichten das Finale. Dort mussten die Kinder an zehn Stationen alle Kraftreserven mobilisieren. Die 100 Zuschauer staunten nicht schlecht, was die Kinder alles können.