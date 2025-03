Die Nationalfechter von morgen in der TSG-Halle

Weinheim. In der altehrwürdigen Weinheimer TSG-Halle sind an den Wochenenden normalerweise die Handballer und Basketballer aktiv. Am vergangenen Wochenende war der Hallenboden wieder mit zwölf Wettkampfbahnen versehen: Die Fechter der TSG 1862 Weinheim richteten ihr traditionelles Nachwuchsturnier aus. 321 Jugendliche aus dem In- und Ausland hatten den Weg an die Bergstraße gefunden und zeigten sich einmal mehr begeistert von der ebenso familiären wie professionell aufgezogenen Veranstaltung.