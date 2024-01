Weinheims Partnerstadt: Soldatin Rebecca Baruch ist eines der vielen Kriegsopfer

Wie der ganze Nahe Osten kommt auch Ramat Gan, Weinheims Partnerstadt in Israel, nicht zur Ruhe. Die Kommune nahe Tel Aviv ist weiter Ziel von Raketenangriffen. Die Zahl der Kriegsopfer, meist junge Männer und Frauen, steigt. Dasselbe gilt für die der Geflüchteten, die in Ramat Gan Schutz suchen. Und doch gibt es auch immer wieder überwältigende Zeichen der Solidarität. Einige davon finden von Weinheim über 4100 Kilometer hinweg ihren Weg mitten ins Herz der israelischen Gemeinde.

„Ich habe keinen Zweifel, dass der Krieg kein Ende findet“, schreibt Smadar Caspi. Zumindest nicht, solange Israel seine Ziele nicht erreicht habe und die Geiseln befreit seien. „Ich bin sicher, dass wir gewinnen. Aber was wird das Schicksal des Staates Israel sein?“, fragt die Lehrerin, die im Rahmen des Schüleraustausches erst im Sommer zu Gast in Weinheim war.

Zweiwöchiger Todeskampf

Die meisten Männer in ihrer Familie befänden sich derzeit im Einsatz im Süden und Norden von Israel. Über 6000 Einwohner der Partnerstadt sind bislang eingezogen worden, ist aus dem Rathaus in Ramat Gan zu erfahren. Insgesamt seien 26 Einwohner gefallen. Die jüngste Meldung ist wenige Tage alt und betrifft Rebecca Baruch, eine gebürtige Niederländerin, die gerade einmal 24 Jahre alt war. Sie starb nach einem zweiwöchigen Todeskampf und trotz mehrerer Operationen, schreibt Bürgermeister Carmel Shama-Hacohen auf Facebook. Medienberichten zufolge hatte die Einwohnerin Ramat Gans im Einsatz eine Gehirnentzündung erlitten. Laut der niederländischen Tageszeitung „AD“ meldete sich Baruch unmittelbar nach Kriegsausbruch freiwillig zum Dienst. Sie war keine Unbekannte: 2018 wurde sie im Rahmen der Dokumentation „Lone Soldier“ von einem Kamerateam begleitet.

Seit dem terroristischen Überfall am 7. Oktober sind etwa 700 israelische Zivilisten sowie 556 Soldaten getötet worden. Weitaus höher ist die Zahl der palästinensischen Opfer: Nach Angaben der Hamas-Gesundheitsbehörde liegt diese bei 25 000, darunter viele Zivilisten. Gerade in den Grenzgebieten mussten viele israelische und arabische Bürger ihr Zuhause zurücklassen und flüchten.

Laut dem Rathaus in Ramat Gan sind etwa 1000 Geflüchtete in der Stadt untergekommen. Sie stammen vorwiegend aus dem Süden, wo die Gräuel des Schwarzen Sabbat stattgefunden haben. Unter den Opfern waren ebenfalls Einwohner von Ramat Gan, wie die 26-jährige Oriya Ricardo, die das Supernova-Festival in Re’im besucht hatte (wir haben berichtet), bei dem die Hamas den größten Massenmord an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg verübte.