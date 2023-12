Weitere Beweisanträge der Verteidigung im Maskenprozess

Die Berufungsverhandlung gegen die Weinheimer Ärztin, die zwischen Mai 2020 und Januar 2021 mehr als 4000 Maskenatteste ohne Untersuchung oder nähere Kenntnis über mögliche Vorerkrankungen der Patienten ausgestellt haben soll, ist am Montag am Landgericht Mannheim fortgesetzt worden. Aus Sicht des Gerichts könnte die Beweisaufnahme abgeschlossen werden. Doch die Verteidigung sieht das anders.

Einfluss auf Ermittlungen genommen?

Rechtsanwalt Sven Lausen begründete ausführlich, warum er jene Vertreterin der Staatsanwaltschaft Mannheim als Zeugin hören wolle, die in der Anfangszeit der Ermittlungen – wie berichtet – eine Einstellung des Verfahrens erwogen hatte. Aber auch der Anwalt der Bezirksärztekammer, der mit einer Anzeige das Verfahren in Gang gebracht hatte, wäre nach Überzeugung der Verteidigung ein wichtiger Zeuge. Nur auf dessen Betreiben hin seien die Ermittlungen fortgesetzt worden, und zwar in der von ihm vorgeschlagenen Weise – mit Hausdurchsuchung und Prüfung der Bankkonten der Angeklagten. Da der Anwalt der Bezirksärztekammer zugleich Leitender Oberstaatsanwalt in Karlsruhe sei, wäre es aus Sicht der Verteidigung "offenkundig", dass die Staatsanwaltschaft Mannheim keine unabhängigen Ermittlungen mehr habe führen können.