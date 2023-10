Zweiburgenhelden: Weinheim braucht dich!

„Nicht meckern. Machen!“ So lautet die Botschaft auf der ersten Seite der Homepage der „Zweiburgenhelden“ (www.zweiburgenhelden.de). Das Motto hat es in sich: Es beschreibt eines der größten Ehrenamtsprojekte, die es in Weinheim je gegeben hat. Alles Wissenswerte auf einen Blick.

Wer oder was sind die „Zweiburgenhelden“ überhaupt?

Hinter den Zweiburgenhelden steht ein engagiertes Team von Ehrenamtlichen in der Stadt Weinheim, unterstützt und gefördert von der Stadtverwaltung. Das Ziel: eine Verbindung zwischen Organisationen, Vereinen und freiwilligen Helfern herzustellen und gemeinsam einen positiven Einfluss auf das Vereins- und Organisationsleben auszuüben. Die Zweiburgenhelden wollen eine große Gemeinschaft sein. Auf der neuen Homepage heißt es: „Wir ziehen alle an einem Strang und unterstützen uns gegenseitig. Jeder Einzelne kann seine individuellen Stärken einbringen, und gemeinsam bewirken wir Großes.“

Wie funktioniert die neue Homepage?

Auf der Seite kann man sich vernetzen, wenn man ehrenamtlich helfen will oder wenn man Hilfe braucht. Außerdem können Vereine und andere ehrenamtliche Organisationen mit redaktionellen Blogbeiträgen über Neuigkeiten aus ihrem Betrieb und Vereinsleben berichten. Man kann ein Projekt anmelden, um Mithelfende zu suchen oder ein Projekt suchen, bei dem man sich einbringen will.

Die Seite wurde schon vor ein paar Jahren von einem ehrenamtlichen Team entwickelt. Was ist jetzt neu?

Die Seite wurde jetzt im Zuge eines ausgiebigen Bürger-Beteiligungsprojektes neu belebt und in ihren Funktionen verbessert. Ein neuer Service ist ein Nachrichten-Blog, bei dem Vereine ihre Neuigkeiten oder auch Veranstaltungsankündigungen in Form von Blog-Beiträgen einreichen können. Diese werden dann von einem Redaktionsteam gesichtet und hochgeladen. Wichtig zu wissen: Auch wenn sich ein Verein oder eine Organisation nicht an dem Prozess der vergangenen Monate beteiligt hat, kann er die Internetseite und die dazugehörige interne Austauschplattform selbstverständlich nutzen.

Wie sieht die Seite der Zweiburgenhelden aus?

Wer die Seite besucht, wird gleich von ansprechenden Texten und klaren Botschaften abgeholt. Da heißt es zum Beispiel: „Willkommen bei den Zweiburgenhelden. Runter von der Couch und rein ins Leben. Weinheim braucht dich!“ Von der Zweiburgenhelden-Seite kommt man in den internen Bereich, in dem sich die Vertreter der Vereine und Organisationen zu ihren Fragestellungen austauschen können. Diese Plattform, die auch unter www.engagiert-in-weinheim.de direkt angesteuert werden kann, wird bereits rege genutzt.

Wer steht hinter der Seite und der Plattform?

Aufgebaut wurden Seite und Plattform vom Weinheimer Medienexperten Sven Holland gemeinsam mit der Kommunikationsexpertin Kati Schmitt-Stuhlträger. Das Redaktionsteam besteht aus Katja Haller, Sven Holland, Roland Kern, Yvonne Marhöfer, Ulli Naefken, Kati Schmitt-Stuhlträger und Sebastian Steffen. Das Projekt wird gefördert vom Netzwerkprogramm „Engagierte Stadt“.

Wie wird man selbst ein Zweiburgenheld?

Mitmachen kann jeder, der etwas für Weinheim tun möchte: Schüler, Rentner, Studenten und Azubis, ob berufstätig oder nicht, egal welches Alters und welcher Nationalität. Voraussetzung ist, man meldet sich mit allen erforderlichen Daten und Einwilligungen an.

Und wenn ich mich persönlich und nicht online beteiligen möchte?

Grundsätzlich handelt es sich um ein Online-Format. Es gibt aber zeitnah eine Möglichkeit, die Akteure des Projektes persönlich kennenzulernen und Informationen aus erster Hand zu bekommen, nämlich am Dienstag, 24. Oktober, 19 Uhr, im Großen Sitzungssaal des Rathauses im Weinheimer Schloss. Dabei sind Vorträge von Experten für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Podiumsdiskussion geplant. Zu den Vortragenden gehören Carsten Propp, Redaktionsleiter von Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung, und die Social Media-Expertin Nina Vogel von der Mannheimer Agentur Go Seven. Der städtische Pressesprecher Roland Kern wird die Gesprächsrunde moderieren.

Gibt es auch Hilfe im Umgang mit der Plattform „Engagiert in Weinheim“?

Ja, am 24. Oktober bereits um 18 Uhr besteht ebenfalls im Rathaus die Möglichkeit, an einer Schulung zur Austauschplattform teilzunehmen. Medienexperte Sven Holland gibt dazu die wesentlichen Tipps.

Wie kann ich mich für die Infoveranstaltung anmelden?

Fragen zum Ehrenamt in Weinheim und Anmeldungen für den 24. Oktober nimmt die Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Weinheim per E-Mail entgegen unter ehrenamt@weinheim.de sowie per Telefon 06201/82397 oder 06201/82468.

Gibt einen Kontakt zu den Machern der Zweiburgenhelden?