Britisches Königshaus

100. Geburtstag: König gratuliert Attenborough mit Tiervideo

Seine Tierdokus begeistern seit vielen Jahrzehnten Menschen in Großbritannien und weltweit. Zu seinem 100. Geburtstag erhält Naturforscher David Attenborough Post vom Palast.

Zu seinem 100. Geburtstag erhielt David Attenborough einen persönlichen Brief von König Charles. (Archivfoto) Foto: John Stillwell/PA Wire/dpa
Zu seinem 100. Geburtstag erhielt David Attenborough einen persönlichen Brief von König Charles. (Archivfoto)

London (dpa) - Tiere als royale Briefträger: Der britische König Charles III. (77) hat dem britischen Naturforscher und Dokumentarfilmer David Attenborough mit einem Tiervideo zum 100. Geburtstag gratuliert. 

Bild

Der gut vierminütige BBC-Clip, den der Palast in sozialen Medien postete, zeigt den Monarchen beim Verfassen einer Grußbotschaft auf Schloss Balmoral in den schottischen Highlands. Tiere spielen dabei eine zentrale Rolle. Schon während der König schreibt, wird er von einem Hündchen beobachtet - später kommt eine ganze Reihe von auf den britischen Inseln lebender Wildtiere zum Einsatz.

Als ein Auto mit dem Umschlag auf seinem Weg zu Attenborough von einem umgefallenen Baumstamm gestoppt wird, übernimmt ein Collie die Aufgabe des Briefträgers. Nach und nach wird das Schreiben von einem Greifvogel, einem Igel, dem in Großbritannien selten gewordenen roten Eichhörnchen, einem Dachs und weiteren Tieren durch beeindruckende Szenen der britischen Landschaft befördert. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Attenborough winkt neben Prinz William mit Umschlag 

Bild

Die beinahe echt wirkenden Aufnahmen ähneln Bildern aus den vielen Tierdokus, mit denen Attenborough über viele Jahrzehnte Aufsehen erregt hat.

Zuletzt ist Attenborough selbst zu sehen, der an seinem Geburtstag am Freitag mit einem Event der BBC in der Royal Albert Hall in London geehrt wurde. Er sitzt neben Thronfolger Prinz William (43) und winkt mit dem Umschlag, der deutliche Spuren von der angeblichen Reise trägt. Zum 100. Geburtstag erhalten Briten traditionell einen Brief vom Monarchen.

Gemeinsames Anliegen zum Umwelt- und Naturschutz

Bild

In der Botschaft, die Charles in dem Clip vorliest, würdigt der König die jahrzehntelange Arbeit des britischen Naturforschers. «Ich glaube, wir sind uns erstmals 1958 begegnet, beinahe ein Jahrzehnt vor dem Zeitalter des Farbfernsehens (...)», so der Monarch. Er fügt hinzu: «Im Laufe dieser Jahrzehnte haben Sie die Schönheit und die Wunder der Natur einem Publikum auf der ganzen Welt auf neue und wunderbare Weise gezeigt.» 

Charles betont zudem, dass Attenborough sein Anliegen teilte, «die dringende Notwendigkeit zum Schutz und der Erhaltung unseres wertvollen Planeten und zur Bewahrung allen Lebens auf der Erde für künftige Generationen» hervorzuheben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Geburtstagsgruß von Schildkröte Jonathan für Attenborough
«Shell-ebration»

Geburtstagsgruß von Schildkröte Jonathan für Attenborough

Zum 100. Geburtstag gibt es für Attenborough selbstverständlich auch tierische Glückwünsche: Schildkröte Jonathan - deutlich älter als der Forscher - schickt eine Botschaft von der Insel St. Helena.

08.05.2026

Britisches Urgestein: David Attenborough ist 100
Forscher und Filmemacher

Britisches Urgestein: David Attenborough ist 100

Kaum eine Stimme hat so einen hohen Wiedererkennungswert wie die des Naturforschers Attenborough. Selbst im beinahe biblischen Alter hört er nicht auf, den Briten die Wunder der Natur näherzubringen.

08.05.2026

Wie König Charles seinen Geburtstag feiert
Royals

Wie König Charles seinen Geburtstag feiert

Auch an seinem 77. Geburtstag ist König Charles auf Reisen. In Wales empfängt der an Krebs erkrankte Monarch auf einer Geburtstagsparty Gäste aus der Kunst- und Kulturszene.

14.11.2025

Ein aufwühlendes Jahr: König Charles feiert Geburtstag
Großbritannien

Ein aufwühlendes Jahr: König Charles feiert Geburtstag

König Charles III. wird heute 77 Jahre alt. Die Krebserkrankung des Monarchen beschäftigt die königliche Familie ebenso wie die Öffentlichkeit. Und dann war da auch noch der Skandal um Andrew.

14.11.2025

Happy Birthday Your Majesty! König Charles feiert Geburtstag
Großbritannien

Happy Birthday Your Majesty! König Charles feiert Geburtstag

Der britische König ruht auch an seinem Geburtstag nicht. Er eröffnet ein Verteilzentrum für überschüssige Lebensmittel. Königin Camilla nimmt dafür eine Auszeit.

14.11.2024