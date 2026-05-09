100. Geburtstag: König gratuliert Attenborough mit Tiervideo

London (dpa) - Tiere als royale Briefträger: Der britische König Charles III. (77) hat dem britischen Naturforscher und Dokumentarfilmer David Attenborough mit einem Tiervideo zum 100. Geburtstag gratuliert.

Der gut vierminütige BBC-Clip, den der Palast in sozialen Medien postete, zeigt den Monarchen beim Verfassen einer Grußbotschaft auf Schloss Balmoral in den schottischen Highlands. Tiere spielen dabei eine zentrale Rolle. Schon während der König schreibt, wird er von einem Hündchen beobachtet - später kommt eine ganze Reihe von auf den britischen Inseln lebender Wildtiere zum Einsatz.

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Als ein Auto mit dem Umschlag auf seinem Weg zu Attenborough von einem umgefallenen Baumstamm gestoppt wird, übernimmt ein Collie die Aufgabe des Briefträgers. Nach und nach wird das Schreiben von einem Greifvogel, einem Igel, dem in Großbritannien selten gewordenen roten Eichhörnchen, einem Dachs und weiteren Tieren durch beeindruckende Szenen der britischen Landschaft befördert.

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Attenborough winkt neben Prinz William mit Umschlag

Die beinahe echt wirkenden Aufnahmen ähneln Bildern aus den vielen Tierdokus, mit denen Attenborough über viele Jahrzehnte Aufsehen erregt hat.

Zuletzt ist Attenborough selbst zu sehen, der an seinem Geburtstag am Freitag mit einem Event der BBC in der Royal Albert Hall in London geehrt wurde. Er sitzt neben Thronfolger Prinz William (43) und winkt mit dem Umschlag, der deutliche Spuren von der angeblichen Reise trägt. Zum 100. Geburtstag erhalten Briten traditionell einen Brief vom Monarchen.

Gemeinsames Anliegen zum Umwelt- und Naturschutz

In der Botschaft, die Charles in dem Clip vorliest, würdigt der König die jahrzehntelange Arbeit des britischen Naturforschers. «Ich glaube, wir sind uns erstmals 1958 begegnet, beinahe ein Jahrzehnt vor dem Zeitalter des Farbfernsehens (...)», so der Monarch. Er fügt hinzu: «Im Laufe dieser Jahrzehnte haben Sie die Schönheit und die Wunder der Natur einem Publikum auf der ganzen Welt auf neue und wunderbare Weise gezeigt.»