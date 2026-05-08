Geburtstagsgruß von Schildkröte Jonathan für Attenborough

St. Helena (dpa) - Zu seinem 100. Geburtstag darf sich der britische Naturforscher David Attenborough auch über tierische Grüße freuen. Das Büro des Gouverneurs der Insel St. Helena teilte auf der Plattform X ein Foto der berühmten 194-jährigen Schildkröte Jonathan. «Herzlichen Glückwunsch zu deiner 100. Runde um die Sonne, junger Mann», heißt es in dem Beitrag.

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Schildkröte Jonathan lebt seit 1882 auf der 121 Quadratkilometer großen Insel St. Helena, ein britisches Überseegebiet vor der Westküste Afrikas. 2022, zu seinem 190. Geburtstag, kürte das Guinness-Buch der Rekorde das betagte Männchen zur ältesten Schildkröte der Welt.

«Vielen Dank, dass du die Wunder unserer Welt mit so viel Sorgfalt und Neugierde mit uns teilst», heißt es in dem X-Beitrag weiter. «Auf viele weitere Jahre, langsam und stetig gewinnt man das Rennen!».

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