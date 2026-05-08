«Shell-ebration»

Geburtstagsgruß von Schildkröte Jonathan für Attenborough

Zum 100. Geburtstag gibt es für Attenborough selbstverständlich auch tierische Glückwünsche: Schildkröte Jonathan - deutlich älter als der Forscher - schickt eine Botschaft von der Insel St. Helena.

Mit 194 Jahren ist Jonathan bereits ein mehr als betagter Herr. (Archivbild) Foto: St Helena/PA Media/dpa
Mit 194 Jahren ist Jonathan bereits ein mehr als betagter Herr. (Archivbild)

St. Helena (dpa) - Zu seinem 100. Geburtstag darf sich der britische Naturforscher David Attenborough auch über tierische Grüße freuen. Das Büro des Gouverneurs der Insel St. Helena teilte auf der Plattform X ein Foto der berühmten 194-jährigen Schildkröte Jonathan. «Herzlichen Glückwunsch zu deiner 100. Runde um die Sonne, junger Mann», heißt es in dem Beitrag.

Schildkröte Jonathan lebt seit 1882 auf der 121 Quadratkilometer großen Insel St. Helena, ein britisches Überseegebiet vor der Westküste Afrikas. 2022, zu seinem 190. Geburtstag, kürte das Guinness-Buch der Rekorde das betagte Männchen zur ältesten Schildkröte der Welt.

«Vielen Dank, dass du die Wunder unserer Welt mit so viel Sorgfalt und Neugierde mit uns teilst», heißt es in dem X-Beitrag weiter. «Auf viele weitere Jahre, langsam und stetig gewinnt man das Rennen!».

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

David Attenborough, der an diesem Freitag 100 Jahre alt wird, gehört zu den bekanntesten Naturforschern und Dokumentarfilmern der Welt. Seine Dokus versprechen spektakuläre Aufnahmen, stets untermalt mit seiner ruhigen Erzählstimme, die in Großbritannien einen hohen Wiedererkennungswert hat.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Britisches Urgestein: David Attenborough ist 100
Forscher und Filmemacher

Britisches Urgestein: David Attenborough ist 100

Kaum eine Stimme hat so einen hohen Wiedererkennungswert wie die des Naturforschers Attenborough. Selbst im beinahe biblischen Alter hört er nicht auf, den Briten die Wunder der Natur näherzubringen.

08.05.2026

Gruppe erinnert in USA an heiklen Epstein-Geburtstagsgruß
Meterhohe Installation

Gruppe erinnert in USA an heiklen Epstein-Geburtstagsgruß

Der US-Präsident weist jede Urheberschaft an dem mehr als 20 Jahre alten Gruß zum Geburtstag des verurteilten Sexualstraftäters Epstein zurück. Jetzt steht dieser an prominenter Stelle in Washington.

20.01.2026

Insel des Wissens: Deutsches Museum wird 100
Wissenschaft im Museum

Insel des Wissens: Deutsches Museum wird 100

Der Bundespräsident kommt extra aus Berlin: Das Deutsche Museum auf der Isar-Insel als Deutschlands größtes und wichtigstes Wissenschaftsmuseum wird 100 Jahre alt. Es gibt auch ein Fest für alle.

02.05.2025

Britische Royals

Bruder des Königs - Prinz Edward wird 60

Er trägt einen berühmten Titel und ist der Bruder des Königs: Prinz Edward zählt zu den wichtigsten Royals. Doch auch zum 60. Geburtstag steht er vor allem im Schatten seiner Geschwister.

10.03.2024

Leute

Tom Hanks bekommt emotionalen Geburtstagsgruß von Ehefrau

«Mein Geliebter, mein bester Freund, meine Familie» - Rita Wilson feiert ihren Gatten, Hollywoodstar Tom Hanks, zum 67. Geburtstag auf Instagram.

10.07.2023