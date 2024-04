13 Unfälle durch Hagel und Regen auf der A5

Sechs verletzte Kinder bei Verkehrsunfällen im Land

Sechs Kinder werden Polizeiberichten zufolge am Dienstag in Baden-Württemberg bei Verkehrsunfällen verletzt. In allen Fällen kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug - darunter ein Rettungs- und ein Geländewagen.