Sanitäter können nicht helfen

15-Jährige stirbt bei Halbmarathon in den Niederlanden

Tragödie beim Halbmarathon in Leiden: Ein Mädchen bricht kurz vor dem Ziel zusammen. Warum durfte die 15-Jährige überhaupt starten? Was sagen die Organisatoren zur Altersregel?

Beim Halbmarathon im niederländischen Leiden ist eine 15-Jährige zusammengebrochen und gestorben. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Beim Halbmarathon im niederländischen Leiden ist eine 15-Jährige zusammengebrochen und gestorben. (Symbolbild)

Leiden (dpa) - Beim Marathon-Lauf im niederländischen Leiden ist eine 15-Jährige gestorben. Das Mädchen, das den Halbmarathon lief, sei unterwegs zusammengebrochen und noch vor Ort medizinisch versorgt worden, teilten die Organisatoren mit. Es habe aber nicht mehr gerettet werden können. Weshalb das Mädchen zusammenbrach, war zunächst nicht bekannt. «Das sind schreckliche Nachrichten, vor allem für die Familie, zu der dieses Mädchen gehörte», sagte Tjeerd Scheffer vom Organisationsteam.

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Auch Leidens Bürgermeister Peter Heijkoop zeigte sich erschüttert: «Das ist eine unglaublich traurige Nachricht, die Bestürzung darüber ist groß. Als Vater, als Liebhaber des Laufsports und auch als Bürgermeister fühle ich enorm mit. Und mein Herz ist bei der Familie, die davon betroffen ist.»

Die Altersgrenze zur Teilnahme am Halbmarathon lag bei 16 Jahren. «Unser System geht von dem Alter aus, das die Teilnehmer selbst angeben», sagte Scheffer der Nachrichtenagentur ANP. Das Mädchen sei rund vier Kilometer vor dem Ziel zusammengebrochen. Das Wetter sei mild und nicht zu warm gewesen. Medizinische Hilfe sei sehr schnell vor Ort gewesen, die Helfer hätten das Mädchen aber nicht retten können.

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