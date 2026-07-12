Ermittlungen

15-Jährige tot in Wohnung gefunden - Mutter tatverdächtig

In Hamburg wird eine Jugendliche in ihrer Jugendgruppe vermisst. Schließlich findet die Polizei sie tot in der Wohnung der Mutter. Sie wird festgenommen. Noch sind viele Fragen offen.

In Hamburg hat die Polizei einen schlimmen Fund gemacht. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
In Hamburg hat die Polizei einen schlimmen Fund gemacht. (Symbolbild)

Hamburg (dpa) - Schockierender Fund in Hamburg-Bramfeld: Nachdem eine Jugendliche zuvor vermisst worden war, hat die Polizei die 15-Jährige leblos mit mehreren Verletzungen in der Wohnung der Mutter gefunden. Dies teilte ein Mitarbeiter des Lagezentrums der Polizei in Hamburg mit. «Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr konnten lediglich den Tod der Jugendlichen feststellen», hieß es weiter. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Die 15-Jährige sei bisherigen Erkenntnissen zufolge eigentlich in einer Jugendgruppe untergebracht. Demnach war sie am Samstagabend vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht wie vereinbart zurückgekehrt war. «Die Einsatzkräfte nahmen in der Wohnung die 43-jährige Mutter vorläufig fest.» Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass sie psychisch erkrankt sein könnte. 

Erste Ermittlungen habe der Kriminaldauerdienst durchgeführt. Noch in der Nacht übernahm demnach die Mordkommission den Fall in enger Abstimmung mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft. Am Montag soll die Mutter einem Haftrichter vorgeführt werden.

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