Tatverdächtige fliehen

15-Jähriger erstochen - Weiterer Teenager schwer verletzt

Zwei Teenager treffen auf zwei Männer, die Situation eskaliert. Beide Teenager erleiden Stichverletzungen, für einen von ihnen kommt jede Hilfe zu spät.

Die Polizei fahndet nach zwei jungen Männern. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Polizei fahndet nach zwei jungen Männern. (Symbolbild)

Marsberg (dpa) - Ein 15-Jähriger ist an Stichverletzungen gestorben, ein weiterer Teenager wurde schwer verletzt. Zu der Tat am Samstagabend in Marsberg in Nordrhein-Westfalen gebe es auf Basis von Zeugenaussagen zwei Tatverdächtige, nach denen gefahndet werde, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Arnsberg. «Sie sind uns namentlich bekannt.» Die beiden Gesuchten seien 22 und 23 Jahre alt, sie kommen aus Hamm. 

Der 15-Jährige wohnte in Dortmund. Zum Zeitpunkt der Tat wurde er von einem 18-Jährigen begleitet, der ebenfalls von Stichen schwer verletzt wurde und aus Marsberg kommt. Er soll am Montag erstmalig im Krankenhaus vernommen werden - ob sein Gesundheitszustand das zulasse, sei unklar, hieß es von der Staatsanwaltschaft. 

Die Hintergründe sind unklar, zur Tatwaffe machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Es sei zudem unklar, ob es möglicherweise nur einen Täter gegeben habe und der andere nur daneben gestanden habe oder ob er ein Mittäter gewesen sei. Die «Westfalenpost» berichtete von einer Feier, wo sich Täter und Opfer trafen. Auch der WDR berichtete.

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