1,5 Millionen Besucher beim sonnigen Hafengeburtstag

Rund 250 große und kleine Schiffe waren Teil der Feierlichkeiten, viele davon waren am Donnerstag in der traditionellen Einlaufparade in den Hafen eingefahren. Die Besucherinnen und Besucher sollten ein letztes Mal die Chance bekommen, die Schiffe bei der großen Auslaufparade zu bewundern.

Bei der Musikshow «Elbe in Concert» spielten am Freitag verschiedene Künstlerinnen und Künstler auf der schwimmenden Bühne. Die Darstellerinnen und Darsteller von Stage Entertainment gaben einen Einblick in ihr Musical-Repertoire, außerdem trat der Männer-Freizeitchor «Die Hamburger Goldkehlchen» auf, der in der Hansestadt Kultstatus hat. Headliner des Abends war die Hamburger Band Scooter. Parallel zum großen Feuerwerk begeisterte ein sichtlich gut gelaunter H.P. Baxxter die Menge. Nicht fehlen durften dabei Songs wie «How Much Is The Fish?» und «One (Always Hardcore)».