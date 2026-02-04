Debatte um Verbot

16- bis 18-Jährige wollen kein Handyverbot an Schulen

Viele Länder wollen die Nutzung von Social-Media und Handys für Kinder und Jugendliche einschränken. Auch hierzulande werden immer wieder Forderungen laut. Wie sehen es die Betroffenen selbst?

16- bis 18-Jährige sprechen sich gegen ein Handyverbot an Schulen aus (Archivbild). Foto: Roland Weihrauch/dpa
16- bis 18-Jährige sprechen sich gegen ein Handyverbot an Schulen aus (Archivbild).

Berlin (dpa) - Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 18 Jahren sprechen sich einer Umfrage zufolge mehrheitlich gegen ein Handyverbot an Schulen aus. 56 Prozent halten einen solchen Schritt für falsch, während sich 37 Prozent dafür aussprechen, wie aus der Jugend-Digitalstudie der Postbank hervorgeht. Gegen ein Verbot spricht den Befragten zufolge eine schnellere Kommunikation mit Familie und Freunden. Zudem sagen viele, ein Verbot sei schwer umzusetzen und zu kontrollieren.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Unter den Fürsprechern eines Verbots überwiegt das Argument, es vermeide Ablenkung im Unterricht und fördere die Konzentration. Zudem spielt für rund die Hälfte von ihnen der Stress durch ständige Erreichbarkeit eine Rolle.

Die Umfrageergebnisse kommen in einer Zeit, in der die Smartphone- und Social-Media-Nutzung von Kindern und Jugendlichen stärker in den Fokus rückt. Ende des Jahres hatte Australien als erstes Land der Erde Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren verboten, eigene Social-Media-Konten zu nutzen. Ähnliche Vorhaben brachten auch die Gesetzgeber in Frankreich und Großbritannien auf den Weg.

Weniger Zeit online - aber immer noch über neun Stunden pro Tag

Derweil zeigen die Ergebnisse auch, dass die 16- bis 18-Jährigen in Deutschland weniger Zeit online verbringen. Pro Woche waren es im vergangenen Jahr 65,5 Stunden und damit sechs Stunden weniger als ein Jahr zuvor. Pro Tag sind das allerdings immer noch über neun Stunden. Dazu gezählt wurde die Internetnutzung auf allen Endgeräten: vom PC über das Smartphone bis zur Spielekonsole.

Für die Erhebung der Postbank wurden im vergangenen September 1.000 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 16 bis 18 Jahren online befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Minister: Social-Media-Verbot für Jugendliche muss kommen
Altersbegrenzung

Minister: Social-Media-Verbot für Jugendliche muss kommen

Australien, Frankreich, Dänemark: Andere Länder haben Altersgrenzen für Social Media eingeführt oder auf den Weg gebracht. Warum Hessens Kultusminister auch für Deutschland rasches Handeln verlangt.

02.02.2026

AfD-Fraktion lehnt Social-Media-Verbot für Jugendliche ab
Diskussion um Tiktok & Co.

AfD-Fraktion lehnt Social-Media-Verbot für Jugendliche ab

Die AfD im Bundestag will zwar digitale Medien in der Grundschule beschränken. Doch einer anderen Forderung kann sie nichts abgewinnen.

02.01.2026

Social-Media-Verbot für Jugendliche in Deutschland? Das sagen die Betroffenen
Altersbeschränkung

Social-Media-Verbot für Jugendliche in Deutschland? Das sagen die Betroffenen

Nicht nur in der Politik wird über eine Altersbeschränkung für die Sozialen Medien diskutiert, sondern auch auf den Pausenhöfen. Was sagen Jugendliche in Weinheim zu einem Verbot? Wir haben uns umgehört.

18.12.2025

Australien: Klage gegen Social-Media-Verbot für Jugendliche
Rechtsstreit um neue Regeln

Australien: Klage gegen Social-Media-Verbot für Jugendliche

In Australien tritt in zwei Wochen ein Social-Media-Verbot für Jugendliche in Kraft - das Land gilt weltweit als Vorreiter. Kritiker ziehen jetzt dagegen vor Gericht. Kläger sind zwei 15-Jährige.

26.11.2025

Hessen plant Handyverbot an Schulen
Bildung

Hessen plant Handyverbot an Schulen

Kinder, die auf Schulhöfen alleine mit Handys übereinander chatten, statt miteinander zu spielen oder zu reden: Hessens Bildungsminister ist das ein Graus. Von August an soll sich das ändern.

20.03.2025