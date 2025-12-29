Bild
Tödliches Feuer

16 Tote bei Brand in indonesischem Seniorenheim

In Indonesien geht ein Seniorenheim in Flammen auf. Für 16 Menschen kommt jede Hilfe zu spät.

16 Menschen kamen bei dem Brand in einem Seniorenheim auf Sulawesi ums Leben. (Symbolbild) Foto: Carola Frentzen/dpa
16 Menschen kamen bei dem Brand in einem Seniorenheim auf Sulawesi ums Leben. (Symbolbild)
