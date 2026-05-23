Bergunfall

19-Jähriger stirbt bei nächtlichem Aufstieg zur Zugspitze

Zwei junge Männer wollen mitten in der Nacht auf den höchsten Berg Deutschlands steigen. Doch das Unterfangen endet in einer Katastrophe.

Diesen Anblick wollten die beiden 19-Jährigen nach ihrem nächtlichen Aufstieg genießen. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Diesen Anblick wollten die beiden 19-Jährigen nach ihrem nächtlichen Aufstieg genießen. (Archivbild)

Ehrwald (dpa) - Ein 19-Jähriger ist bei einem nächtlichen Aufstieg auf die Zugspitze ums Leben gekommen. Der junge Mann aus dem Kreis Paderborn in Ostwestfalen war mit einem gleichaltrigen Freund am Donnerstagabend von der Talstation in Ehrwald aufgebrochen, wie die Tiroler Landespolizeidirektion mitteilte. Auf halber Strecke zum Gipfel rutschte er gegen 3.00 Uhr in der Nacht bei der Querung eines Schneefeldes aus und stürzte rund 250 Meter über extrem steiles und felsdurchsetztes Gelände ab. Zuerst hatte «Bild» darüber berichtet.

«Die beiden beabsichtigten während des Aufstiegs den Sonnenuntergang sowie nach dem Erreichen des Gipfels den Sonnenaufgang zu beobachten», schilderte die Landespolizeidirektion. Allerdings waren sie offenbar nicht angemessen auf die winterlichen Bedingungen im Hochgebirge vorbereitet: «Sie waren lediglich mit Wanderschuhen, Stirnlampen und Grödeln ausgerüstet», hieß es weiter. 

Grödel werden über die Schuhe gezogen und funktionieren mit kleinen Stiften oder Haken unter den Sohlen ähnlich wie Schneeketten an einem Autoreifen. Allerdings geben sie bei Schnee und Eis im alpinen Gelände wesentlich weniger Halt als die üblicherweise von Bergsteigern genutzten Steigeisen. Bergsteiger führen auf entsprechenden Touren normalerweise auch einen Pickel mit sich, um einen etwaigen Sturz auf einem Schneefeld abzufangen. Ein Pickel ist eine Art «Gehstock» mit einer spitzen Haue.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Per Hubschrauber geborgen

Die Zugspitze ist mit knapp 3.000 Metern der höchste Berg Deutschlands. Die von den beiden jungen Männern gewählte Tour über den Klettersteig Stopselzieher gilt als kürzester und vergleichsweise leichter Anstieg und startet auf der österreichischen Seite. Er wird aktuell allerdings wie auch die anderen Anstiege nur sehr erfahrenen Alpinisten mit entsprechender Winterausrüstung empfohlen.

Der 19-Jährige zog sich bei seinem Absturz tödliche Verletzungen zu. Sein Begleiter setzte umgehend einen Notruf ab und wurde per Winde unverletzt von einem Hubschrauber aufgenommen. Der Abgestürzte wurde von einem anderen Hubschrauber geborgen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sorge um Laura Dahlmeier: Schwerer Bergunfall in Pakistan
Keine Lebenszeichen

Sorge um Laura Dahlmeier: Schwerer Bergunfall in Pakistan

Bangen um Laura Dahlmeier. Die Sportlerin ist beim Bergsteigen in Pakistan schwer verunglückt. Noch konnten Rettungskräfte nicht zu ihr vordringen. Die Suche wurde vorerst eingestellt.

29.07.2025

Mann stirbt nach Blitzschlag auf Zugspitze
Tödliches Unwetter

Mann stirbt nach Blitzschlag auf Zugspitze

Über Deutschlands höchsten Berg zieht ein Unwetter. Blitze schlagen ein. Ein junger Mann stirbt.

22.07.2024

Bergnot: Bergsteiger im Schneetreiben an Zugspitze gerettet
Notfall

Bergnot: Bergsteiger im Schneetreiben an Zugspitze gerettet

Dauerregen im Tal und Schneetreiben in den Bergen halten zahlreiche Bergsteiger nicht vom Aufstieg auf die Zugspitze ab. Doch bis nach oben kommen sie nicht - stattdessen setzen sie Notrufe ab.

01.06.2024

Unfälle

Bergsteiger bei Absturz an Zugspitze gestorben

Ein Mann stürzt rund 400 Meter in die Tiefe, bevor er auf einem Gletscher tödlich verletzt zum Liegen kommt. Nach dem Absturz beginnt eine Rettungsaktion für weitere Bergsteiger in der Nähe.

10.06.2023

Tourismus

Rekordzahl von Bergsteigern will auf den Mount Everest

Jahr für Jahr reisen Menschen nach Nepal, um den höchsten Berg der Welt zu erklimmen - und es werden immer mehr. Das Unterfangen ist nicht günstig: Expeditionen können bis zu 100.000 Euro kosten.

26.04.2023