Wetter

361 Liter Regen – Unwetter trifft Ägäis mit voller Wucht

Ein Herbststurm bringt auf Kreta und den Ägäisinseln heftige Regenfälle und starke Winde. Ein Mann stirbt. Der Fährverkehr ist eingeschränkt, Schulen bleiben geschlossen.

Auf Kreta führen Unwetter zu Überschwemmungen und Straßenschäden. Foto: InTime News/AP/dpa
Auf Kreta führen Unwetter zu Überschwemmungen und Straßenschäden.

Athen (dpa) - Ein Herbststurm und starke Regenfälle halten Kreta und zahlreiche Inseln der Ägäis in Atem. Ein Hirte wurde im gebirgigen Hinterland Kretas von den Wassermassen erfasst und ertrank, teilte die Feuerwehr mit. Touristen kamen bislang nicht zu Schaden, berichteten griechische Medien. Nach Angaben des griechischen Wetterdienstes (EMY) soll die Unwetterlage mit heftigem Regen und Gewittern bis Sonntag anhalten. «Die Gefahr ist nicht vorbei», warnte ein Meteorologe im griechischen Rundfunk. 

361 Liter Regen pro Quadratmeter

In Anogia bei Rethymno wurden nach Angaben des Wetterdienstes innerhalb von weniger als 24 Stunden 361 Liter Wasser pro Quadratmeter gemessen. An den Küsten wurden Autos ins Meer gespült, Brücken und Straßen zerstört, wie örtliche Medien berichteten. Der Boden ist vielerorts bereits gesättigt. Damit steigt die Gefahr weiterer Überschwemmungen und Erdrutsche, warnte der Zivilschutz.

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Fährverkehr beeinträchtigt

Auch der Fährverkehr ist wegen starker Winde teilweise beeinträchtigt. Die meisten Fähren blieben am Freitagmorgen in den Häfen, berichtete der griechische Rundfunk ERTNews. In der Ägäis wurden Windböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Auf Kreta herrscht weiterhin erhöhte Alarmbereitschaft. Alle Schulen der Insel blieben am Freitag geschlossen.

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