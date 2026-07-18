Südlich von Oslo

400 Menschen bei Brand in Norwegen in Sicherheit gebracht

Auch über Nacht wütet in einem norwegischen Wohngebiet ein heftiger Brand. Am Samstagmorgen kann die Feuerwehr leichte Entwarnung geben.

Mehr als 100 Wohneinheiten wurden zerstört. Foto: Thomas Fure/NTB/dpa
Mehr als 100 Wohneinheiten wurden zerstört.

Drammen (dpa) - Bei einem Großbrand im norwegischen Krokstadelva südwestlich der Hauptstadt Oslo sind mehr als 100 Wohneinheiten zerstört worden. Am Samstagmorgen teilte die Feuerwehr der Region mit, die Brände seien unter Kontrolle, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren 400 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden. Berichte über schwer verletzte Menschen gab es zunächst nicht.

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