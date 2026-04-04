42,37 Meter Fischbrötchen: Weltrekord in Rostock geknackt

Rostock (dpa/mv) - Exakt 42,37 Meter sind es geworden: Damit hat ein Caterer den Rekord für das längste Fischbrötchen der Welt nach Rostock geholt. Am Samstagvormittag hatte das Catering-Team des Ostseestadions stundenlang hunderte Bismarckheringe, Salatblätter, Gewürzgurken und Zwiebeln ausgelegt und die Brötchenteile so ineinander gesteckt und miteinander verbacken, dass sie als ein Brötchen gelten. Das Rekord-Institut Deutschland bestätigte bereits den neuen Rekord.

Brötchen im Stadion aufgebaut

Das meterlange Brötchen war im Umlauf des Heim-Stadions des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock aufgebaut worden – dort wo es auch sonst während der Fußballspiele Wurst, Brötchen und Getränke gibt. Um den Rekord zu schaffen, hatte das Catering-Unternehmen W.Holz eigenen Angaben zufolge zuvor 120 Kilogramm Hering bestellt.

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Foto: --/F.C. Hansa Rostock /dpa Das Catering-Team des Ostseestadions Rostock um Geschäftsführer Christoph Wulff (r) und Küchenchef Jens Schaumburg (l) hat das längste Fischbrötchen der Welt produziert. Bestätigt wurde der Rekord von Laura Koblischek (M) vom Rekord-Institut Deutschland. (Foto Handout)

Nach dem Rekord sollten die Brötchen im und vor dem Stadion verkauft werden. Die gesamten Einnahmen kommen den Tafeln Mecklenburg-Vorpommern zugute. Der Rekordversuch ist Teil des Aktionstages «Hansa für MV», bei dem nicht nur Geld für die Tafeln gesammelt, sondern auch auf das Thema Organspende aufmerksam gemacht werden soll. Zum Heimspiel von Hansa Rostock gegen Viktoria Köln waren rund 25.500 Besucherinnen und Besucher erwartet worden.

Bisheriger Rekord ging nach Rügen